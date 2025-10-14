Голкипер Пётр Кочетков помещён в долгосрочный список травмированных «Каролины»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков был помещён в долгосрочный список травмированных игроков. Об этом сообщает официальный сайт «ураганов».

Отмечается, что игрок получил повреждение ещё 5 октября во время предсезонного матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:3 ОТ).

Кроме того, пресс-служба «Харрикейнз» отмечает, что в команду вернулся защитник Чарльз Алексис Лего из клуба АХЛ «Чикаго Вулвз».

Ранее главный тренер «Каролины» Род Бриндамор выразил надежду, что Кочетков сможет принять участие в выездной серии «Каролины», которая стартует матчем с «Сан-Хосе Шаркс» в ночь на 15 октября.

В нынешнем сезоне 26‑летний россиянин пока не успел провести ни одного матча. В прошлом сезоне Кочетков сыграл 47 матчей, показав коэффициент надежности 2,60 при 89,8% отраженных бросков. В плей‑офф на его счету четыре встречи: коэффициент надежности — 3,60, процент отраженных бросков — 85,5.