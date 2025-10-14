Кирилл Марченко вошёл в топ-10 лучших снайперов в истории «Коламбуса»
Поделиться
В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Братт) – 15:47 (pp) 1:1 Марченко – 28:49 1:2 Мерсер (Грицюк, Палат) – 31:09 (pp)
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Коламбуса» на данный момент забросил российский нападающий Кирилл Марченко.
Россиянин забил свой 79-й гол в карьере и разделил с Райаном Йохансеном 10-е место в списке лучших бомбардиров «Блюз Джекетс» за всю историю. Рекорд по этому показателю принадлежит Рики Нэшу, на счету которого 289 голов.
Комментарии
- 14 октября 2025
-
04:00
-
02:59
-
02:45
-
02:38
-
02:32
-
01:30
-
00:00
- 13 октября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:05
-
22:51
-
22:48
-
22:39
-
22:32
-
22:14
-
22:12
-
21:44
-
21:18
-
20:52
-
20:36
-
20:10
-
19:48
-
19:26
-
19:06
-
18:44
-
18:38
-
18:18
-
17:58
-
17:32
-
17:12
-
16:54