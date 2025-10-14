Кирилл Марченко вошёл в топ-10 лучших снайперов в истории «Коламбуса»

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Единственную шайбу в составе «Коламбуса» на данный момент забросил российский нападающий Кирилл Марченко.

Россиянин забил свой 79-й гол в карьере и разделил с Райаном Йохансеном 10-е место в списке лучших бомбардиров «Блюз Джекетс» за всю историю. Рекорд по этому показателю принадлежит Рики Нэшу, на счету которого 289 голов.