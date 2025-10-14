Бобровский оценил выступление «Флориды» в первых матчах сезона

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал результаты первых игр своей команды. В трёх играх команда из Санрайза одержала три победы.

«Всё движется так, как и должно. Я рад, что ощущаю игровой ритм. Приятно постоянно быть вовлечённым в игру и чувствовать себя на поле. Всё идёт просто великолепно», — приводит слова Бобровского пресс‑служба «Флориды».

На момент написания новости идёт середина третьего периода матча «Флориды» с «Филадельфией». Счёт 2:1 в пользу «Флайерз».

«Флорида» продолжит выездную серию и в следующем матче встретится с «Детройт Ред Уингз», игра запланирована на 16 октября.