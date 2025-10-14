Кирилл Капризов продлил голевую серию до трёх матчей на старте сезона НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp) 2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp) 3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов.
Россиянин продлил голевую серию на старте нового сезона НХЛ до трёх матчей. Ранее в двух играх нового сезона Капризов забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
04:49
-
04:48
-
04:36
-
04:24
-
04:00
-
02:59
-
02:45
-
02:38
-
02:32
-
01:30
-
00:00
- 13 октября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:05
-
22:51
-
22:48
-
22:39
-
22:32
-
22:14
-
22:12
-
21:44
-
21:18
-
20:52
-
20:36
-
20:10
-
19:48
-
19:26
-
19:06
-
18:44
-
18:38
-
18:18