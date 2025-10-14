Скидки
Кирилл Капризов продлил голевую серию до трёх матчей на старте сезона НХЛ

Кирилл Капризов продлил голевую серию до трёх матчей на старте сезона НХЛ
В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
3 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp)     2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp)     3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов.

Россиянин продлил голевую серию на старте нового сезона НХЛ до трёх матчей. Ранее в двух играх нового сезона Капризов забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.

Новости. Хоккей
