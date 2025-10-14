Кирилл Капризов продлил голевую серию до трёх матчей на старте сезона НХЛ

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече одну из шайб за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов.

Россиянин продлил голевую серию на старте нового сезона НХЛ до трёх матчей. Ранее в двух играх нового сезона Капризов забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.