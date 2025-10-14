Голы Марченко и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

За «Нью-Джерси» забивали Тимо Майер и Доусон Мерсер (дважды). Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей.

За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колумбус» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Флоридой Пантерз». Обе игры пройдут 17 октября.