Коламбус – Нью-Джерси, результат матча 14 октября 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Голы Марченко и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Братт) – 15:47 (pp)     1:1 Марченко – 28:49     1:2 Мерсер (Грицюк, Палат) – 31:09 (pp)     1:3 Мерсер (Хишир) – 59:03     2:3 Воронков (Проворов) – 59:39    

За «Нью-Джерси» забивали Тимо Майер и Доусон Мерсер (дважды). Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей.

За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

В следующем матче «Колумбус» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Флоридой Пантерз». Обе игры пройдут 17 октября.

