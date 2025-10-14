Голы Марченко и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Братт) – 15:47 (pp) 1:1 Марченко – 28:49 1:2 Мерсер (Грицюк, Палат) – 31:09 (pp) 1:3 Мерсер (Хишир) – 59:03 2:3 Воронков (Проворов) – 59:39
За «Нью-Джерси» забивали Тимо Майер и Доусон Мерсер (дважды). Российский нападающий Арсений Грицюк отметился результативной передачей.
За «Коламбус» заброшенными шайбами отметились российские нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.
В следующем матче «Колумбус» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Нью-Джерси Дэвилз» сыграет с «Флоридой Пантерз». Обе игры пройдут 17 октября.
