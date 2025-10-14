«Филадельфия» дома крупно обыграла «Флориду»

В ночь с 13 на 14 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Игра проходила на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.