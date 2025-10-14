«Филадельфия» дома крупно обыграла «Флориду»
В ночь с 13 на 14 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Игра проходила на стадионе «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Фёрстер (Кутюрье) – 08:54 2:0 Кутюрье (Конечны, Санхайм) – 35:47 2:1 Райнхарт (Лунделль) – 39:22 (sh) 2:2 Беннетт (Райнхарт, Маршан) – 50:15 (pp) 3:2 Кутюрье (Зеграс, Драйсдейл) – 55:50 4:2 Бринк (Кейтс, Силер) – 57:43 5:2 Дворак (Санхайм, Кутюрье) – 58:33
