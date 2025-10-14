Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Марченко повторил снайперский рекорд «Коламбуса» на старте сезона НХЛ

Кирилл Марченко повторил снайперский рекорд «Коламбуса» на старте сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Коламбус Блю-Джекетс» Кирилл Марченко стал вторым игроком в истории франшизы, которому удалось забросить четыре шайбы в первых трёх матчах сезона. Первым этого добился Сонни Милано в сезоне-2017/2018.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Братт) – 15:47 (pp)     1:1 Марченко – 28:49     1:2 Мерсер (Грицюк, Палат) – 31:09 (pp)     1:3 Мерсер (Хишир, Диллон) – 59:03     2:3 Воронков (Проворов) – 59:39    

Марченко забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Марченко забил свой 79-й гол в карьере и разделил с Райаном Йохансеном 10-е место в списке лучших бомбардиров «Блюз Джекетс» за всю историю. Рекорд по этому показателю принадлежит Рики Нэшу, на счету которого 289 голов.

Материалы по теме
Голы Марченко и Воронкова не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android