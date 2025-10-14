Кирилл Марченко повторил снайперский рекорд «Коламбуса» на старте сезона НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю-Джекетс» Кирилл Марченко стал вторым игроком в истории франшизы, которому удалось забросить четыре шайбы в первых трёх матчах сезона. Первым этого добился Сонни Милано в сезоне-2017/2018.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Хьюз, Братт) – 15:47 (pp) 1:1 Марченко – 28:49 1:2 Мерсер (Грицюк, Палат) – 31:09 (pp) 1:3 Мерсер (Хишир, Диллон) – 59:03 2:3 Воронков (Проворов) – 59:39
Марченко забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что Марченко забил свой 79-й гол в карьере и разделил с Райаном Йохансеном 10-е место в списке лучших бомбардиров «Блюз Джекетс» за всю историю. Рекорд по этому показателю принадлежит Рики Нэшу, на счету которого 289 голов.
