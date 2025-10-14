Скидки
Ванкувер Кэнакс — Сент-Луис Блюз, результат матча 14 октября 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» переиграть в гостях «Ванкувер»
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Снаггеруд (Зутер, Жозеф) – 08:48     0:2 Шенн (Кайру, Броберг) – 22:10     1:2 Шервуд (Рятю, Бэйнс) – 25:33     1:3 Снаггеруд (Бучневич, Шенн) – 28:13 (pp)     2:3 Шервуд – 32:12 (sh)     2:4 Бьюгстад (Уокер, Тексье) – 33:45     2:5 Нейборс – 57:47    

В составе «Блюз» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, который помог партнёрам по команде реализовать большинство на 29-й минуте игры.

Голы «Сент-Луиса» записали на свой счёт Джимми Снаггеруд (дубль, одна — в большинстве), Брэйден Шенн, Ник Бьюгстад и Джейк Нейборс (в пустые ворота). Обе шайбы «Ванкувера» забросил Кифер Шервуд (одна — в меньшинстве).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

