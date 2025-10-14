Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» переиграть в гостях «Ванкувер»
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 02:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Снаггеруд (Зутер, Жозеф) – 08:48 0:2 Шенн (Кайру, Броберг) – 22:10 1:2 Шервуд (Рятю, Бэйнс) – 25:33 1:3 Снаггеруд (Бучневич, Шенн) – 28:13 (pp) 2:3 Шервуд – 32:12 (sh) 2:4 Бьюгстад (Уокер, Тексье) – 33:45 2:5 Нейборс – 57:47
В составе «Блюз» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, который помог партнёрам по команде реализовать большинство на 29-й минуте игры.
Голы «Сент-Луиса» записали на свой счёт Джимми Снаггеруд (дубль, одна — в большинстве), Брэйден Шенн, Ник Бьюгстад и Джейк Нейборс (в пустые ворота). Обе шайбы «Ванкувера» забросил Кифер Шервуд (одна — в меньшинстве).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
