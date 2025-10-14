Передача Бучневича помогла «Сент-Луису» переиграть в гостях «Ванкувер»

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Сент-Луис Блюз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «Блюз» результативной передачей отметился российский нападающий Павел Бучневич, который помог партнёрам по команде реализовать большинство на 29-й минуте игры.

Голы «Сент-Луиса» записали на свой счёт Джимми Снаггеруд (дубль, одна — в большинстве), Брэйден Шенн, Ник Бьюгстад и Джейк Нейборс (в пустые ворота). Обе шайбы «Ванкувера» забросил Кифер Шервуд (одна — в меньшинстве).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.