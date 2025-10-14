Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Ютой»
В ночь с 13 на 14 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в Чикаго (США, штат Иллинойс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Блэкхоукс» и «Юта Мамонт». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Михеев (Дикинсон, Донато) – 29:21 1:1 Петерка (Гюнтер, Марино) – 41:02 2:1 Бураковски (Фолиньо, Дак) – 48:55 (pp) 3:1 Михеев (Терявяйнен) – 59:54
На 30-й минуте игры счёт открыл российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. На 42-й минуте Джон-Джейсон Петерка забросил ответную шайбу «Юты». На 49-й минуте Андре Бураковски реализовал большинство и вывел «Блэкхоукс» вперёд. За шесть секунд до финальной сирены Михеев оформил дубль, поразив пустые ворота.
Российские защитники «Юты» Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев результативными действиями не отметились.
