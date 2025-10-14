Скидки
Гол Капризова и два ассиста Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали в этой встрече победу по буллитам со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp)     2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp)     3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)     3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53     3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp)     3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14     4:3 Росси – 65:00    

В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отметились Джаред Сперджен, российский форвард Кирилл Капризов, а также Мэтт Болди. Все три шайбы были заброшены в первом периоде. Два ассиста в свой актив записал Владимир Тарасенко.

Далее гости перевернули матч, забросив так же три шайбы в ворота соперника. В их составе отличились Кевин Фиала, Куинтон Байфилд, а также Адриан Кемпе. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где сильнее оказались хоккеисты «Уайлд». Победный бросок на счету Марко Росси. Кирилл Капризов же свою попытку не реализовал.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Далласу», а «Кингз» примут «Питтсбург».

