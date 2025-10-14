Гол Капризова и два ассиста Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ

В ночь с 13 на 14 октября мск на льду «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Уайлд» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали в этой встрече победу по буллитам со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами сегодня отметились Джаред Сперджен, российский форвард Кирилл Капризов, а также Мэтт Болди. Все три шайбы были заброшены в первом периоде. Два ассиста в свой актив записал Владимир Тарасенко.

Далее гости перевернули матч, забросив так же три шайбы в ворота соперника. В их составе отличились Кевин Фиала, Куинтон Байфилд, а также Адриан Кемпе. Игра перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, где сильнее оказались хоккеисты «Уайлд». Победный бросок на счету Марко Росси. Кирилл Капризов же свою попытку не реализовал.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Далласу», а «Кингз» примут «Питтсбург».