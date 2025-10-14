Автор дубля Илья Михеев признан второй звездой матча НХЛ «Чикаго» — «Юта»
Российский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Илья Михеев был признан экспертами НХЛ второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата с «Ютой Мамонт» (3:1). Михеев в этой игре оформил дубль — на его счету первая заброшенная шайба «Блэкхоукс» на 30-й минуте и заключительная в пустые ворота за шесть секунд до финальной сирены.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 1
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Михеев (Дикинсон, Донато) – 29:21 1:1 Петерка (Гюнтер, Марино) – 41:02 2:1 Бураковски (Фолиньо, Дак) – 48:55 (pp) 3:1 Михеев (Терявяйнен) – 59:54
Первой звездой матча стал нападающий «Чикаго» Андре Бураковски, забросивший на 49-й минуте в большинстве вторую шайбу хозяев льда, которая стала в итоге победной. Статус третьей звезды достался голкиперу «Чёрных Ястребов» Спенсеру Найту, который отразил 22 из 23 бросков в свтор своих ворот (95,65%).
