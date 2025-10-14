Капризов и Болди забили третью по скорости пару голов в большинстве в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и его американский одноклубник Мэтт Болди в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б) дважды реализовали численное преимущество с интервалом в 20 секунд. Это третий минимальный интервал между двумя голами в большинстве в истории франшизы, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X.
Ранее хоккеистам «Уайлд» дважды удавалось реализовать большинство с интервалом в 11 секунд — это случилось 5 ноября 2007 года и 5 декабря 2014 года.
По данным НХЛ, голы Капризова и Болди стали самой быстрой в лиге парой голов в большинстве с 24 ноября 2023 года, когда хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды реализовали численное преимущество с интервалом в 14 секунд.
Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар
