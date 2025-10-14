Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов и Болди забили третью по скорости пару голов в большинстве в истории «Миннесоты»

Капризов и Болди забили третью по скорости пару голов в большинстве в истории «Миннесоты»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и его американский одноклубник Мэтт Болди в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б) дважды реализовали численное преимущество с интервалом в 20 секунд. Это третий минимальный интервал между двумя голами в большинстве в истории франшизы, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp)     2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp)     3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)     3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53     3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp)     3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14     4:3 Росси – 65:00    

Ранее хоккеистам «Уайлд» дважды удавалось реализовать большинство с интервалом в 11 секунд — это случилось 5 ноября 2007 года и 5 декабря 2014 года.

По данным НХЛ, голы Капризова и Болди стали самой быстрой в лиге парой голов в большинстве с 24 ноября 2023 года, когда хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» дважды реализовали численное преимущество с интервалом в 14 секунд.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Овечкин и Капризов вместе посетили суши-бар

Материалы по теме
Гол Капризова и два ассиста Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android