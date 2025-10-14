Скидки
Главная Хоккей Новости

Капризов и Болди повторили редчайшее достижение в истории «Миннесоты» 17-летней давности

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а также его американский товарищ по команде Мэтт Болди отметились заброшенными шайбами в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 после с.б.) и вписали свои имена в историю клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp)     2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp)     3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)     3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53     3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp)     3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14     4:3 Росси – 65:00    

После результативных действий в сегодняшнем матче Кирилл Капризов (3+4=7) и Мэтт Болди (3+4=7) набрали по семь очков в сезоне-2025/26 — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд» за первые три матча регулярки. Ранее столько же очков (5+2=7) было у Антти Мяттюнена в сезоне-2008/09. Больше — только у Микко Койву (1+8=9) в том же сезоне.

В следующей игре «Миннесота» сыграет в гостях с «Даллас Старз».

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре

Новости. Хоккей
