Капризов и Болди повторили редчайшее достижение в истории «Миннесоты» 17-летней давности

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а также его американский товарищ по команде Мэтт Болди отметились заброшенными шайбами в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 после с.б.) и вписали свои имена в историю клуба.

После результативных действий в сегодняшнем матче Кирилл Капризов (3+4=7) и Мэтт Болди (3+4=7) набрали по семь очков в сезоне-2025/26 — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд» за первые три матча регулярки. Ранее столько же очков (5+2=7) было у Антти Мяттюнена в сезоне-2008/09. Больше — только у Микко Койву (1+8=9) в том же сезоне.

В следующей игре «Миннесота» сыграет в гостях с «Даллас Старз».

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре