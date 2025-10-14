Капризов и Болди повторили редчайшее достижение в истории «Миннесоты» 17-летней давности
Поделиться
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, а также его американский товарищ по команде Мэтт Болди отметились заброшенными шайбами в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 после с.б.) и вписали свои имена в историю клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp) 2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp) 3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp) 3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53 3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp) 3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14 4:3 Росси – 65:00
После результативных действий в сегодняшнем матче Кирилл Капризов (3+4=7) и Мэтт Болди (3+4=7) набрали по семь очков в сезоне-2025/26 — это второй результат в истории «Миннесоты Уайлд» за первые три матча регулярки. Ранее столько же очков (5+2=7) было у Антти Мяттюнена в сезоне-2008/09. Больше — только у Микко Койву (1+8=9) в том же сезоне.
В следующей игре «Миннесота» сыграет в гостях с «Даллас Старз».
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
Комментарии
- 14 октября 2025
-
07:19
-
07:00
-
06:52
-
06:30
-
06:07
-
06:04
-
05:17
-
05:00
-
04:49
-
04:48
-
04:36
-
04:24
-
04:00
-
02:59
-
02:45
-
02:38
-
02:32
-
01:30
-
00:00
- 13 октября 2025
-
23:56
-
23:52
-
23:48
-
23:34
-
23:26
-
23:15
-
23:05
-
22:51
-
22:48
-
22:39
-
22:32
-
22:14
-
22:12
-
21:44
-
21:18
-
20:52