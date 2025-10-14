Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

11 россиян забивали в сезоне-2025/2026 НХЛ, лучшие — Дорофеев, Марченко и Капризов

11 россиян забивали в сезоне-2025/2026 НХЛ, лучшие — Дорофеев, Марченко и Капризов
Аудио-версия:
Комментарии

11 российских хоккеистов отметились заброшенными шайбами в стартовых матчах нового регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги.

Лучшим снайпером из России на утро 14 октября мск является Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»), на счету которого пять заброшенных шайб в трёх матчах. Второе место занимает Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), оформивший четыре гола в трёх матчах. В топ-3 также входит Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — три гола в трёх матчах.

Три российских хоккеиста успели отличиться дважды — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 3 матча), Дмитрий Воронков («Коламбус», 3 матча) и Илья Михеев («Чикаго Блэкхоукс», 4 матча). По одному голу на счету Ивана Барбашёва («Вегас», 3 матча), Матвея Гридина («Калгари Флэймз», 3 матча), Максима Шабанова («Нью-Йорк Айлендерс», 3 матча), защитника Артёма Зуба («Оттава Сенаторз», 3 матча) и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 4 матча).

Павел Дорофеев возглавляет также и общую снайперскую гонку НХЛ, Кирилл Марченко делит в ней второе и третье место.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025

Материалы по теме
Видео
Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Ютой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android