11 россиян забивали в сезоне-2025/2026 НХЛ, лучшие — Дорофеев, Марченко и Капризов

11 российских хоккеистов отметились заброшенными шайбами в стартовых матчах нового регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги.

Лучшим снайпером из России на утро 14 октября мск является Павел Дорофеев («Вегас Голден Найтс»), на счету которого пять заброшенных шайб в трёх матчах. Второе место занимает Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), оформивший четыре гола в трёх матчах. В топ-3 также входит Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — три гола в трёх матчах.

Три российских хоккеиста успели отличиться дважды — Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 3 матча), Дмитрий Воронков («Коламбус», 3 матча) и Илья Михеев («Чикаго Блэкхоукс», 4 матча). По одному голу на счету Ивана Барбашёва («Вегас», 3 матча), Матвея Гридина («Калгари Флэймз», 3 матча), Максима Шабанова («Нью-Йорк Айлендерс», 3 матча), защитника Артёма Зуба («Оттава Сенаторз», 3 матча) и Андрея Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз», 4 матча).

Павел Дорофеев возглавляет также и общую снайперскую гонку НХЛ, Кирилл Марченко делит в ней второе и третье место.

Видео: Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2024/2025