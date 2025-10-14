Скидки
14 октября, главные новости спорта, футбол, хоккей, теннис, UFC, НХЛ, отбор на ЧМ

Капризов снова забил в НХЛ, Пётр Ян подерётся с Мерабом Двалишвили. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в третьем матче НХЛ подряд и помог своему клубу обыграть «Лос-Анджелес Кингз», боец UFC из России Пётр Ян в ночь на 7 декабря проведёт реванш с грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили, сборная Франции сенсационно потеряла очки в матче с Исландией в рамках отбора на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Капризова и два ассиста Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.
  2. Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре.
  3. Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Исландию в матче отбора к ЧМ-2026.
  4. Сборная Украины обыграла команду Азербайджана в матче отбора на чемпионат мира — 2026.
  5. Дубль Де Брёйне помог сборной Бельгии победить Уэльс в матче квалификации к ЧМ-2026.
  6. Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Париже и финал Кубка Дэвиса — журналист Этерно.
  7. Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре.
  8. «Филадельфия» дома уверенно обыграла «Флориду».
  9. Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Ютой».
  10. Кирилл Марченко повторил снайперский рекорд «Коламбуса» на старте сезона НХЛ.
  11. Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира — 2026.

Главные новости дня

