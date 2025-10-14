Капризов снова забил в НХЛ, Пётр Ян подерётся с Мерабом Двалишвили. Главное к утру
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в третьем матче НХЛ подряд и помог своему клубу обыграть «Лос-Анджелес Кингз», боец UFC из России Пётр Ян в ночь на 7 декабря проведёт реванш с грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили, сборная Франции сенсационно потеряла очки в матче с Исландией в рамках отбора на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Капризова и два ассиста Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Лос-Анджелес» в НХЛ.
- Пётр Ян проведёт титульной бой с Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в декабре.
- Сборная Франции без Мбаппе не смогла обыграть Исландию в матче отбора к ЧМ-2026.
- Сборная Украины обыграла команду Азербайджана в матче отбора на чемпионат мира — 2026.
- Дубль Де Брёйне помог сборной Бельгии победить Уэльс в матче квалификации к ЧМ-2026.
- Янник Синнер пропустит «Мастерс» в Париже и финал Кубка Дэвиса — журналист Этерно.
- Александр Пантожа проведёт титульный бой с Ваном на UFC 323 в декабре.
- «Филадельфия» дома уверенно обыграла «Флориду».
- Дубль Ильи Михеева принёс «Чикаго» победу над «Ютой».
- Кирилл Марченко повторил снайперский рекорд «Коламбуса» на старте сезона НХЛ.
- Сборная Казахстана лишилась шансов на выход на чемпионат мира — 2026.
