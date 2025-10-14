Капризов снова забил в НХЛ, Пётр Ян подерётся с Мерабом Двалишвили. Главное к утру

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил в третьем матче НХЛ подряд и помог своему клубу обыграть «Лос-Анджелес Кингз», боец UFC из России Пётр Ян в ночь на 7 декабря проведёт реванш с грузинским чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили, сборная Франции сенсационно потеряла очки в матче с Исландией в рамках отбора на ЧМ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня