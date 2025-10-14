Скидки
Кирилл Капризов вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поднялся на третье место в гонке бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, которое делит с одноклубником Мэттом Болди. После трёх сыгранных матчей в активе Капризова и Болди по семь очков (3+4), в ночь с 13 на 14 октября мск оба забросили по шайбе в большинстве в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp)     2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp)     3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp)     3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53     3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp)     3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14     4:3 Росси – 65:00    

Текущим лидером бомбардирской гонки НХЛ является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого восемь очков (4+4) в четырёх матчах. Также восемь очков в четырёх играх, но при трёх голах и пяти ассистах у одноклубника Маккиннона Мартина Нечаса. Топ-5 замыкает Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» с семью очками (2+5) в трёх играх.

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, набравший в трёх матчах пять очков (5+0), занимает в гонке бомбардиров седьмое место.

