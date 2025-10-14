Кирилл Капризов вышел на третье место в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поднялся на третье место в гонке бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, которое делит с одноклубником Мэттом Болди. После трёх сыгранных матчей в активе Капризова и Болди по семь очков (3+4), в ночь с 13 на 14 октября мск оба забросили по шайбе в большинстве в домашней игре с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б).
Текущим лидером бомбардирской гонки НХЛ является нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого восемь очков (4+4) в четырёх матчах. Также восемь очков в четырёх играх, но при трёх голах и пяти ассистах у одноклубника Маккиннона Мартина Нечаса. Топ-5 замыкает Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» с семью очками (2+5) в трёх играх.
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев, набравший в трёх матчах пять очков (5+0), занимает в гонке бомбардиров седьмое место.
- 14 октября 2025
- 13 октября 2025
