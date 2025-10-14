Скидки
Результаты матчей НХЛ на 14 октября 2025 года

В ночь на 14 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 14 октября 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Колорадо Эвеланш» — 1:3;
«Бостон Брюинз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:4;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Виннипег Джетс» — 2:5;
«Оттава Сенаторз» – «Нэшвилл Предаторз» — 1:4;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Детройт Ред Уингз» — 2:3;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Флорида Пантерз» — 5:2;
«Ванкувер Кэнакс» – «Сент-Луис Блюз» — 2:5;
«Миннесота Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:3 Б;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Юта Мамонт» — 3:1.

