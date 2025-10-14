Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шайфли повторил результат Ковальчука за «Виннипег»/«Атланту» по очкам на старте сезона

Шайфли повторил результат Ковальчука за «Виннипег»/«Атланту» по очкам на старте сезона
Комментарии

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в первых трёх матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги набрал 6 (3+3) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шайфли повторил результат Ильи Ковальчука за франшизу по очкам в первых трёх играх регулярки. В сезоне-2009/2010 Ковальчук за «Атланту Трэшерз» также набрал 6 баллов. Рекорд организации принадлежит Марку Савару, который в сезоне-2005/2006 в трёх матчах записал на свой счёт 8 очков.

13 октября в Элмонте, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бэррон (Кёпке, Стэнли) – 07:35     0:2 Нидеррайтер (Нюквист, Тэйвз) – 11:48 (pp)     1:2 Пажо (Деанджело) – 22:05     1:3 Стэнли (Пирсон, Бэррон) – 22:19     1:4 Пирсон (Нидеррайтер) – 32:39     2:4 Хейнеман (Друен, Шефер) – 34:45     2:5 Шайфли (Коннор) – 57:35 (en)    
Материалы по теме
37-летний форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвз набрал первое очко в НХЛ спустя два года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android