Шайфли повторил результат Ковальчука за «Виннипег»/«Атланту» по очкам на старте сезона

Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в первых трёх матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги набрал 6 (3+3) очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шайфли повторил результат Ильи Ковальчука за франшизу по очкам в первых трёх играх регулярки. В сезоне-2009/2010 Ковальчук за «Атланту Трэшерз» также набрал 6 баллов. Рекорд организации принадлежит Марку Савару, который в сезоне-2005/2006 в трёх матчах записал на свой счёт 8 очков.

13 октября в Элмонте, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.