Шайфли повторил результат Ковальчука за «Виннипег»/«Атланту» по очкам на старте сезона
Канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли в первых трёх матчах нового сезона Национальной хоккейной лиги набрал 6 (3+3) очков.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Шайфли повторил результат Ильи Ковальчука за франшизу по очкам в первых трёх играх регулярки. В сезоне-2009/2010 Ковальчук за «Атланту Трэшерз» также набрал 6 баллов. Рекорд организации принадлежит Марку Савару, который в сезоне-2005/2006 в трёх матчах записал на свой счёт 8 очков.
13 октября в Элмонте, США, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена», одержали гости со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 октября 2025, понедельник. 20:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Бэррон (Кёпке, Стэнли) – 07:35 0:2 Нидеррайтер (Нюквист, Тэйвз) – 11:48 (pp) 1:2 Пажо (Деанджело) – 22:05 1:3 Стэнли (Пирсон, Бэррон) – 22:19 1:4 Пирсон (Нидеррайтер) – 32:39 2:4 Хейнеман (Друен, Шефер) – 34:45 2:5 Шайфли (Коннор) – 57:35 (en)
