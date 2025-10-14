Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей КХЛ на 14 октября 2025 года

Сегодня, 14 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 14 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Салават Юлаев» – «Ак Барс»;

17:00. «Барыс» – «Сибирь»;

17:00. «Трактор» – «Авангард»;

19:10. «Динамо» Мн – «Торпедо»;

19:30. «Шанхайские Драконы» – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 20 очками после 15 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 24 очка после 15 встреч.