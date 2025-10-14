Капризов оценил победу «Миннесоты» в игре, где команда упустила преимущество в три шайбы
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил победный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б), где «ураганы» вели со счётом 3:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Сперджен (Юханссон, Росси) – 14:04 (pp) 2:0 Капризов (Буйум, Тарасенко) – 16:13 (pp) 3:0 Болди (Тарасенко, Эрикссон Эк) – 16:33 (pp) 3:1 Фиала (Армиа, Кларк) – 43:53 3:2 Байфилд (Кемпе, Копитар) – 46:22 (pp) 3:3 Кемпе (Байфилд, Даути) – 59:14 4:3 Росси – 65:00
«Приятно, что мы взяли два очка, но нам нужно играть немного лучше, когда счёт 3:0», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
Кирилл Капризов поднялся на третье место в гонке бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, которое делит с одноклубником Мэттом Болди. После трёх сыгранных матчей в активе Капризова и Болди по 7 (3+4) очков.
В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Даллас Старз». Игра на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе состоится в ночь на 15 октября.
