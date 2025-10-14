Капризов оценил победу «Миннесоты» в игре, где команда упустила преимущество в три шайбы

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил победный матч с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 Б), где «ураганы» вели со счётом 3:0.

«Приятно, что мы взяли два очка, но нам нужно играть немного лучше, когда счёт 3:0», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Кирилл Капризов поднялся на третье место в гонке бомбардиров текущего регулярного сезона НХЛ, которое делит с одноклубником Мэттом Болди. После трёх сыгранных матчей в активе Капризова и Болди по 7 (3+4) очков.

В следующем матче «Миннесота» отправится в гости к «Даллас Старз». Игра на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе состоится в ночь на 15 октября.