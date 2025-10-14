Сегодня, 14 октября, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей МХЛ на 14 октября 2025 года (время московское):
16:30. «Авто» – «Спутник»;
16:30. МХК «Молот» – «Ирбис»;
16:30. «Толпар» – «Кузнецкие Медведи»;
16:30. «Стальные Лисы» – «Омские Ястребы»;
17:30. «Ладья» – «АКМ Новомосковск»;
18:30. МХК «Динамо» СПб – «Локо»;
19:00. «СКА-1946» – «Алмаз»;
19:00. ХК «Капитан» – «Динамо-Шинник»;
19:00. «Академия Михайлова» – МХК «Спартак»;
19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Сахалинские Акулы».
«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 24 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 23 очка после 13 матчей.