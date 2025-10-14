«Нам просто немного не повезло». Кирилл Марченко — о поражении «Коламбуса» от «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко прокомментировал поражение во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Мне нравится, как мы играли, психологически все настроены на борьбу. Все сыграли очень хорошо, нам просто немного не повезло. Нужно подумать, что можно сделать лучше, и не расстраиваться», — приводит слова Марченко официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2. В следующем матче «Колумбус» встретится с «Колорадо Эвеланш» 17 октября.