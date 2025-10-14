Два хоккеиста «Барыса» попали в список травмированных после матча с «Торпедо»
Нападающие «Барыса» Максим Мухаметов и Эмиль Галимов попали в список травмированных казахстанского клуба после матча с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.
26-летний Мухаметов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. 33-летний Галимов в текущей регулярке провёл 14 матчей, где записал на свой счёт 8 (1+7) баллов.
В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Панюков (Омирбеков, Уолш) – 04:54 (5x5) 1:1 Летунов (Сизов, Силаев) – 05:26 (5x5) 2:1 Уолш – 08:21 (5x5) 2:2 Гончарук (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 27:04 (5x4) 2:3 Яремчук (Гончарук, Абрамов) – 29:24 (5x5) 3:3 Симонов (Омирбеков, Савицкий) – 30:25 (5x5) 3:4 Абрамов (Яремчук, Шавин) – 31:42 (5x5) 3:5 Alexei Kruchinin (Конюшков, Рожков) – 34:07 (5x4)
