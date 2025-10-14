Два хоккеиста «Барыса» попали в список травмированных после матча с «Торпедо»

Нападающие «Барыса» Максим Мухаметов и Эмиль Галимов попали в список травмированных казахстанского клуба после матча с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

26-летний Мухаметов в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл девять матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. 33-летний Галимов в текущей регулярке провёл 14 матчей, где записал на свой счёт 8 (1+7) баллов.

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и нижегородским «Торпедо». Победу в результативной игре одержали гости со счётом 5:3.