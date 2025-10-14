В Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка

Игроки и тренеры латвийских хоккейных клубов «Приедайне» и «Кекава» устроили драку во время матча из-за того, что представителям последних не понравилось, что их соперники говорят на русском языке, сообщает Sputnik Латвия.

Встреча была остановлена на четвёртой минуте третьего периода, когда кекавский клуб выигрывал со счётом 6:0. Изначально в драке принимали участие только хоккеисты, однако спустя некоторое время подключились тренеры команд. По словам игрока «Приедайне» Дениса Бенке, конфликт начался после того, как тренер соперников Матисс Рибкинскис сказал ему убираться из Латвии. При этом сам Рибкинскис заявил, что его возмутило то, что соперники на протяжении всей игры «грубо общались на русском языке».

После инцидента в лиге выступили с обращением, в котором указывается, что национальный вопрос не может быть оправданием произошедшему. Уточняется, что тренеры обеих команд дисквалифицированы до конца сезона.