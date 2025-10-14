Скидки
Трактор — Авангард: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Трактор» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
Сегодня, 14 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Матч «Трактор» — «Авангард» 14 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

«Трактор» после 15 сыгранных матчей набрал 18 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 20 очками после 14 встреч располагается на третьей строчке Востока.

