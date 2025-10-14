«Мы шутили, что, может, чем-то обидели НХЛ». Брылин — о календаре «Нью-Джерси»

Российский тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Сергей Брылин высказался о календаре «дьяволов» на старте нового сезона НХЛ.

«Если посмотрите наше расписание, то мы шутили в раздевалке, что, может, мы чем-то обидели НХЛ. У нас три игры на выезде — с «Каролиной», «Тампой» и «Коламбусом», а потом дома играем с «Флоридой» и «Эдмонтоном», а затем попозже два раза встретимся с „Колорадо“. Тут не до раскачки, нужно начинать с самого первого матча, и два очка в октябре одинаковы с очками в марте. Нужно из каждой игры выжимать максимальное количество очков», — приводит слова Брылина ТАСС.

«Дэвилз» после трёх матчей имеет в активе четыре очка и занимает шестое место в таблице Востока.