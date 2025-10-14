Скидки
«Отправлено в адрес команды, которую нельзя называть». «Шанхай» о собранной атрибутике СКА

Комментарии

«Шанхайские Драконы» отправили собранную по акции атрибутику СКА армейскому клубу. Об этом рассказала пресс-служба китайского клуба.

«Вы часто спрашиваете нас — какова судьба того обменного фонда, что сформировался у нас после некоторых событий сентября 2025 года на наших домашних матчах. Отвечаем: всё надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери», — сказано в сообщении клуба.

Напомним, ранее «Шанхайские Драконы» предложили болельщикам СКА получить шарф с символикой китайского клуба бесплатно в обмен на атрибутику петербургских армейцев.

В следующей игре «Шанхай» примет на своём льду московское «Динамо» 14 октября.

