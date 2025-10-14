Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Daily Faceoff: «Питтсбург», вероятно, не продлит контракт с Малкиным

Журналист Daily Faceoff: «Питтсбург», вероятно, не продлит контракт с Малкиным
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff оценил карьерные перспективы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Несмотря на то что Евгений Малкин уже далеко не такой выдающийся игрок, каким был раньше, он по-прежнему является «громким именем» и вступает в последний год своего контракта. «Питтсбург Пингвинз», вероятно, не захотят переподписывать его после этого сезона.

Независимо от того, перейдёт ли Малкин во «Флориду», которая захочет залатать дыру, оставленную Александром Барковым, или пополнит один из таких клубов, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», команды НХЛ, безусловно, рассмотрят возможность приобретения 39-летнего игрока.

Выбор в конечном счёте за ним, но я думаю, что он захочет сделать последнюю попытку завоевать Кубок Стэнли, прежде чем завершить карьеру», — написал Максвелл.

Контракт Малкина с «Питтсбург Пингвинз» истекает летом следующего года. Он выступает за команду с 2006 года.

Материалы по теме
Видео
Марио Лемье поздравил Кросби, Малкина и Летанга с 20-м совместным сезоном в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android