Журналист Daily Faceoff: «Питтсбург», вероятно, не продлит контракт с Малкиным

Журналист Скотт Максвелл в статье на сайте Daily Faceoff оценил карьерные перспективы российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Несмотря на то что Евгений Малкин уже далеко не такой выдающийся игрок, каким был раньше, он по-прежнему является «громким именем» и вступает в последний год своего контракта. «Питтсбург Пингвинз», вероятно, не захотят переподписывать его после этого сезона.

Независимо от того, перейдёт ли Малкин во «Флориду», которая захочет залатать дыру, оставленную Александром Барковым, или пополнит один из таких клубов, как «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», команды НХЛ, безусловно, рассмотрят возможность приобретения 39-летнего игрока.

Выбор в конечном счёте за ним, но я думаю, что он захочет сделать последнюю попытку завоевать Кубок Стэнли, прежде чем завершить карьеру», — написал Максвелл.

Контракт Малкина с «Питтсбург Пингвинз» истекает летом следующего года. Он выступает за команду с 2006 года.