«Сочи» заключил договор о спортивном сотрудничестве с клубом ВХЛ «Южный Урал»

ХК «Сочи» заключил договор о спортивном сотрудничестве с хоккейным клубом Всероссийской хоккейной лиги «Южный Урал», сообщает пресс-служба южан. Также ХК «Сочи» сообщает о расторжении по соглашению сторон договора с клубом ВХЛ ХК «Ростов», который действовал с 2021 года.

«У нас сложились хорошие взаимоотношения с руководством клуба и тренерским штабом команды «Южный Урал». Важно, что есть общее понимание того, как использовать наших игроков системы. Хоккеисты получат много игровой практики, они будут расти и прогрессировать. Ещё один важный момент – логистика. Между Сочи и Орском есть прямые авиарейсы. Это позволит сократить время прибытия игроков из ВХЛ в команду КХЛ и наоборот. Мы ждём, что наше сотрудничество будет полезным и плодотворным как для хоккейного клуба «Сочи», так и для «Южного Урала», – заявил заместитель генерального директора ХК «Сочи» по хоккейным операциями Вадим Покотило.