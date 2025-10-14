Скидки
Главная Хоккей Новости

«Судье нужно премию выдать, а не выгонять пожизненно». Назаров — о скандальном голе СКА

Аудио-версия:
Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась вчера, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Мы очень много говорим о популяризации хоккея. Считаю, что вчерашнему судье видеоповторов на матче СКА — «Автомобилист», имя которого нам так и не назвали, нужно премию выдать, а не выгонять пожизненно. Все социальные сети и платформы, и даже непрофильные неспортивные СМИ буквально гудят и кипят уже вторые сутки. О случившемся не сказал и не написал только ленивый. Благодаря вчерашней ситуации все активно обсуждают КХЛ, в том числе в международном пространстве.

Если серьёзно, то человеку могли выписать штраф, слишком уж суровым наказанием выглядит пожизненная дисквалификация. Проиграй вчера СКА — болельщики и журналисты обсуждали бы только возможное увольнение моего давнего друга Игоря Ларионова, но этот инфоповод быстро бы стих, в нём нет такого общественного интереса. Каждый скандал нужно поворачивать себе в плюс в плане медийности. Кстати, со мной тоже произошла аналогичная ситуация: в 2014 году в плей-офф КХЛ, когда я руководил «Донбассом», нам засчитали гол-фантом Джастина Азеведу из «Льва». Шайба тогда попала в штангу (после данного эпизода Валентин Козин был пожизненно отстранён с должности инспектора матчей. — Прим. «Чемпионата») », — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Комментарии
