«В целом для меня сюрприз». Олимпийский чемпион Коваленко — о нестабильной игре СКА

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко оценил нестабильную игру СКА в нынешнем сезоне КХЛ.

«В целом для меня сюрприз, что при Игоре Ларионове армейцы с таким трудом стартовали. Вспоминаю его первый сезон в «Торпедо», там команда с первого же матча стала явлением в нашем хоккее. И по стилю игры, и по тому количеству молодых хоккеистов, которых Ларионов открыл для российского хоккея.

Может, в СКА летом в составе произошло не так много перемен, как в том же ЦСКА. Но думаю, что и армейцам Санкт-Петербурга нужно время для перестройки под новую систему. Поэтому не вижу смысла спешить с выводами», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

СКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 14 матчей, в которых набрал 15 очков, и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

