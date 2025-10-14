В «Автомобилисте» заявили, что не будут подавать протест по итогам матча со СКА

Пресс-служба «Автомобилиста» заявила, что команда не будет подавать протест по итогам матча со СКА (1:2). Напомним, шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку.

«Согласно пункту 1.3 статьи 77 Спортивного регламента КХЛ, клуб не имеет юридических прав для подачи протеста», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову в пресс-службе клуба.

Согласно пункту 1.3 статьи 77, департамент проведения соревнований КХЛ не принимает и оставляет без рассмотрения протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе основанные на ошибках при судействе в определении взятия ворот.