В «Автомобилисте» заявили, что не будут подавать протест по итогам матча со СКА

В «Автомобилисте» заявили, что не будут подавать протест по итогам матча со СКА
Комментарии

Пресс-служба «Автомобилиста» заявила, что команда не будет подавать протест по итогам матча со СКА (1:2). Напомним, шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Согласно пункту 1.3 статьи 77 Спортивного регламента КХЛ, клуб не имеет юридических прав для подачи протеста», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову в пресс-службе клуба.

Согласно пункту 1.3 статьи 77, департамент проведения соревнований КХЛ не принимает и оставляет без рассмотрения протесты, основанные на претензиях к качеству судейства матча, в том числе основанные на ошибках при судействе в определении взятия ворот.

