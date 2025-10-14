«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Уфе состоится встреча между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Матч на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Салават Юлаев» после 12 матчей имеет в активе восемь очков и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Востока. «Ак Барс» с 17 очками после 14 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч.