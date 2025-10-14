«Если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет». Ларионов — о критике

Нападающий СКА Игорь Ларионов-младший рассказал, как относится к критике своей игры в нынешнем сезоне. В 14 матчах регулярки форвард записал на свой счёт 3 (1+2) очка.

«Я вообще ничего не читаю. Я даже не знаю, где читать. У меня в телефоне ESPN, но они про КХЛ не говорят. Работа экспертов — говорить. В том году, когда я набирал очки в каждой игре, никто ничего хорошего не говорил. Я знаю, если буду забивать, отдавать, никто ничего хорошего не скажет. Буду не забивать и не отдавать, тоже ничего хорошего не скажут.

Я понимаю, что мог бы набрать больше очков. Если посмотреть все игры, чуть больше везения, и могло бы быть не три очка, а шесть или семь. Поэтому для меня это не принципиально. Два удачных матча в плане очков, и всё нормально будет. Два-три года назад я за три матча набрал 10 очков. Тогда тоже много говорили, а потом за три матча все всё забыли», — цитирует Ларионова-младшего ТАСС.