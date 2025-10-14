«Трактор» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Сегодня, 14 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Трактор» — «Авангард» 14 октября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
«Трактор» после 15 сыгранных матчей набрал 18 очков и находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» с 20 очками после 14 встреч располагается на третьей строчке Востока.
