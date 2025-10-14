Скидки
Ларкин: в долгосрочной перспективе взаимодействие Панарина с «Рейнджерс» не имеет смысла

Ларкин: в долгосрочной перспективе взаимодействие Панарина с «Рейнджерс» не имеет смысла
Журналист Мэтт Ларкин заявил, что «Нью-Йорк Рейнджерс» должен обменять российского нападающего Артемия Панарина в нынешнем сезоне.

«В долгосрочной перспективе взаимодействие Панарина с «Рейнджерс» уже не имеет смысла, только если он не сделает скидку для команды по новому контракту, чего я не ожидаю. Хотя Майк Салливан отлично зарекомендовал себя на скамейке запасных, их состав за лето заметно ухудшился.

Я предполагаю, что «Нью-Йорк» снова пропустит плей-офф, и генеральный менеджер Крис Друри может обменять Хлебушка в команду-претендент на Кубок Стэнли на драфт-пик или хорошего проспекта. Именно после этого «Рейнджерс» могут быть готовы к рынку 2026 года, высвободив $ 11 млн кэпхита контракта Панарина», — написал Ларкин.

