Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Рикард Грёнборг вернулся на пост главного тренера сборной Швеции

Специалист Рикард Грёнборг вернулся на пост главного тренера сборной Швеции, сообщает Expressen. Отметим, что Грёнборг был главным тренером сборной Швеции в течение трёх сезонов — с 2016 по 2019 год и привёл команду к двум золотым медалям чемпионатов мира в 2017 и 2018 годах.

«Вновь возглавить «Тре Крунур» — огромная честь. Это больше, чем просто миссия, это страсть и ответственность. У меня остались замечательные воспоминания о золотых годах, и я с нетерпением жду возможности создать новые вместе с командой», — заявил Грёнборг.

Грёнборг сменит Сэма Халлама, который покидает пост после четырёх лет. Халлам отправился в Швейцарию, где будет тренировать женевский клуб «Серветт».

Швеция и Финляндия выступили против участия России на Турнире четырёх наций — Серавалли
