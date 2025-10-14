Специалист Рикард Грёнборг вернулся на пост главного тренера сборной Швеции, сообщает Expressen. Отметим, что Грёнборг был главным тренером сборной Швеции в течение трёх сезонов — с 2016 по 2019 год и привёл команду к двум золотым медалям чемпионатов мира в 2017 и 2018 годах.

«Вновь возглавить «Тре Крунур» — огромная честь. Это больше, чем просто миссия, это страсть и ответственность. У меня остались замечательные воспоминания о золотых годах, и я с нетерпением жду возможности создать новые вместе с командой», — заявил Грёнборг.

Грёнборг сменит Сэма Халлама, который покидает пост после четырёх лет. Халлам отправился в Швейцарию, где будет тренировать женевский клуб «Серветт».