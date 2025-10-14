Скидки
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Фетисов высказался о скандале с ошибочно засчитанным голом СКА

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на признание ошибочным взятие ворот «Автомобилиста» в моменте с победным голом СКА. Встреча состоялась вчера, 13 октября, и завершилась со счётом 2:1 в пользу армейцев. Шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Человеческий фактор никто не отменял. Есть регламент КХЛ, в котором всё прописано, так что за определённую ошибку выносится то или иное наказание. И совсем другая история, когда эта ошибка влияет на результат матча. Но все вопросы о том, насколько справедлива такая мера наказания, надо задавать руководству Континентальной хоккейной лиги», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Новости. Хоккей
