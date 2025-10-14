Быков: пожизненное отстранение судьи матча СКА с «Автомобилистом» — слишком сурово

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скандальный гол СКА во встрече с «Автомобилистом» (2:1).

«Судейский комитет существует, чтобы принимать решения в спорных и неадекватных ситуациях. Такого случая в моей практике не припомню. От ошибок никто не застрахован, важно признавать их и исправлять.

На мой взгляд, пожизненное отстранение судьи – это слишком суровое наказание. Надеюсь, смягчат решение», – сказал Быков Metaratings.ru.

Напомним, шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку. КХЛ пожизненно отстранила от работы судью видеоповторов.