Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: пожизненное отстранение судьи матча СКА с «Автомобилистом» — слишком сурово

Быков: пожизненное отстранение судьи матча СКА с «Автомобилистом» — слишком сурово
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал скандальный гол СКА во встрече с «Автомобилистом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

«Судейский комитет существует, чтобы принимать решения в спорных и неадекватных ситуациях. Такого случая в моей практике не припомню. От ошибок никто не застрахован, важно признавать их и исправлять.

На мой взгляд, пожизненное отстранение судьи – это слишком суровое наказание. Надеюсь, смягчат решение», – сказал Быков Metaratings.ru.

Напомним, шайба после броска Андрея Педана не пересекла линию ворот, влетев в сетку через дырку. КХЛ пожизненно отстранила от работы судью видеоповторов.

Материалы по теме
Фетисов высказался о скандале с ошибочно засчитанным голом СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android