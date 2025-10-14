Скидки
Главная Хоккей Новости

Скандальная шайба Педана стала 150-й победной, заброшенной защитниками СКА в КХЛ

Скандальная шайба Педана стала 150-й победной, заброшенной защитниками СКА в КХЛ
Комментарии

Защитник СКА Андрей Педан во встрече с «Автомобилистом» (2:1) записал на свой счёт гол, который впоследствии КХЛ признала ошибочным.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Короткий (Бландизи, Педан) – 16:11 (5x5)     1:1 Волк (Черников, Малоросиянов) – 33:35 (5x5)     2:1 Педан (Хайруллин, Воробьёв) – 45:17 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, Педан стал автором 150-й победной шайбы, заброшенной защитниками армейского клуба в КХЛ. Точные броски армейских игроков обороны принесли 134 выигрыша в матчах регулярных чемпионатов и 26 – в играх плей-офф. 127 голов приходятся на основное время, 20 – на дополнительное, ещё трижды защитники приносили петербуржцам победу в сериях послематчевых бросков.

Победные шайбы на свой счёт записали 48 защитников, тройка лидеров выглядит следующим образом: Патрик Херсли (14), Антон Белов (12) и Дмитрий Калинин (11). Отметим, что для Педана вчерашний гол стал первым победным в составе СКА в регулярных чемпионатах. Ранее бросок Андрея принес армейцам успех в матче розыгрыша Кубка Гагарина – 11 марта 2023 года петербуржцы в гостях обыграли минское «Динамо» (4:2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

