Минское «Динамо» помогает болельщику со сбором средств на проведение операции

Минское «Динамо» помогает болельщику со сбором средств на проведение операции по удалению опухоли в позвоночнике. Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» провело 13 матчей, в которых набрало 16 очков. Подопечные Дмитрия Квартальнова располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Динамо» примет на своём льду «Торпедо» сегодня, 14 октября.

Ранее стало известно, что защитник минского «Динамо» Брэди Лайл внесён в список травмированных. Хоккеист получил повреждение в матче с «Шанхайскими Драконами» 9 октября.