Журналист The Athletic прогнозирует, что Александр Никишин выиграет «Колдер Трофи»

Журналист The Athletic прогнозирует, что Александр Никишин выиграет «Колдер Трофи»
Журналист Кори Лавалетт в статье на сайте The Athletic прогнозирует, что российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин выиграет «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

«Харрикейнз» возлагают большие надежды на своего топ-проспекта, и, похоже, ему будут предоставлены все возможности для развития. Никишин тренировался во всех игровых ситуациях во время тренировочного лагеря, и хотя он, возможно, не начнёт играть в большинстве со старта сезона, пройдёт совсем немного времени, и он станет постоянным игроком в неравных составах.

Двузначное количество голов и более 40 очков — вполне возможно для Александра. Если он также будет участвовать при игре в меньшинстве, то может стать лучшим новичком сезона НХЛ», — написал Лавалетт.

Демидов — главный претендент на «Колдер Трофи» по версии The Athletic, Никишин — четвёртый
