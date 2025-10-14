Скидки
Назаров: футбол в России ушёл в тень, а хоккей набирает популярность семимильными шагами

Комментарии

Известный тренер Андрей Назаров сравнил популярность хоккея и футбола в России.

«В том числе благодаря судье видеоповторов вчерашнего матча между СКА и «Автомобилистом» о хоккее в эти два дня заговорили в разы больше, чем о футболе, в котором сейчас пауза на сборные. Футбол в России ушёл в тень, а хоккей набирает популярность семимильными шагами.

Интересно, что в Санкт-Петербурге сейчас базируются два хоккейных клуба из КХЛ, которые обсуждают со всех сторон. Появился новый китайский проект «Шанхайские Драконы», традиционно популярен СКА. Болельщики в городе с удовольствием ходят на хоккейные арены, приток зрителя растёт. Отчётливо видно: несмотря на сумасшедший поток информации со всех сторон, хоккей продолжает оставаться одной из главных отдушин для людей. Так что важно сохранять за собой эту нишу и двигаться вперёд, а без медийного плана обеспечен простой и снижение популярности.

Конечно, играет свою роль и повышенное внимание к нашему любимому виду спорта и со стороны высшего руководства страны. Хоккейные рейтинги, повторюсь, растут день ото дня, это не может не радовать», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

