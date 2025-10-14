Скидки
Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как в своей работе использует статистические данные

Главный тренер «Вашингтона» рассказал, как в своей работе использует статистические данные
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как использует в работе различные статистические данные и привёл пример, как использует аналитику команды в тренировочном лагере — речь о розыгрышах на вбрасываниях при большинстве.

«Скажу так: 75% — это «на глаз», 25% — цифры. Обычно, в большинстве случаев, они совпадают. Но когда присылают тебе какой-нибудь показатель, думаешь: «Что? Неужели мы настолько плохи по этому параметру?» Тогда пересматриваешь момент и понимаешь: «А, вот оно как». Обычно цифры правы.

Попросил аналитиков провести глубокий анализ важности вбрасывания при большинстве. Сколько голов это приносит за сезон? Оказалось, не так уж много. Подумал: «Вот чёрт. Может, это как раз то, что цифры не могут измерить». Когда ты игрок и готовишься к большинству — к важному моменту матча, счёт 1:1 в третьем периоде — и проигрываешь вбрасывание. Цифры не учитывают ментальный аспект. Думаешь: «Блин, теперь снова надо выбираться из своей зоны». Возможно, это важнее, чем показывают данные, но если копнуть, влияние не такое большое, как кажется», — цитирует Карбери ESPN.

