Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Фетисов поддержал Игоря Ларионова после неудачного старта СКА в сезоне КХЛ

Вячеслав Фетисов поддержал Игоря Ларионова после неудачного старта СКА в сезоне КХЛ
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил работу Игоря Ларионова в СКА.
Петербургский клуб под руководством тренера находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции с 15 очками в активе в 14 матчах.

«В СКА сейчас сложилась непростая история. Но Игорь уже опытный тренер, думаю, он сумеет справиться со всеми вызовами. Ведь самое главное – не как начать сезон, а как его завершить. И для того чтобы успешно завершить чемпионат, надо, чтобы в команде был полный порядок. Надеюсь, у Игоря в СКА со временем всё будет отлажено», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Фетисов высказался о скандале с ошибочно засчитанным голом СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android