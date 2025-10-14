Вячеслав Фетисов поддержал Игоря Ларионова после неудачного старта СКА в сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил работу Игоря Ларионова в СКА.

Петербургский клуб под руководством тренера находится на восьмой позиции в таблице Западной конференции с 15 очками в активе в 14 матчах.

«В СКА сейчас сложилась непростая история. Но Игорь уже опытный тренер, думаю, он сумеет справиться со всеми вызовами. Ведь самое главное – не как начать сезон, а как его завершить. И для того чтобы успешно завершить чемпионат, надо, чтобы в команде был полный порядок. Надеюсь, у Игоря в СКА со временем всё будет отлажено», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».