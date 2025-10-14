Скидки
Трактор — Авангард. Прямая трансляция
17:00 Мск
Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» подрались на первой секунде матча

Комментарии

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Барыс
Астана
2-й период
2 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Данияр (Савицкий) – 10:59 (5x5)     2:0 Томпсон (Кайыржан, Уолш) – 15:01 (5x5)     2:1    

Форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин решили подраться со стартового вбрасывания. Оба хоккеиста сбросили перчатки и провели эффектный бой, обменявшись ударами. В конце драки легионер повалил Лукина на лёд. Игроки пожали друг другу руки после драки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Официально
