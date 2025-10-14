Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» подрались на первой секунде матча

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Барысом» и новосибирской «Сибирью». После первого периода счёт 2:0 в пользу хозяев.

Форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин решили подраться со стартового вбрасывания. Оба хоккеиста сбросили перчатки и провели эффектный бой, обменявшись ударами. В конце драки легионер повалил Лукина на лёд. Игроки пожали друг другу руки после драки.

