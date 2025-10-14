Скидки
Защитник «Вашингтона» Карлсон высказался о возможном завершении игровой карьеры

Защитник «Вашингтона» Карлсон высказался о возможном завершении игровой карьеры
35-летний американский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон заявил, что не собирается завершать карьеру после этого сезона. Соглашение игрока обороны и «Вашингтона» с зарплатой $ 8 млн рассчитано до завершения нынешнего сезона.

«Нет, об этом не думаю», – цитирует Карлсона пресс-служба клуба.

Американец выступает за «Кэпиталз» с сезона-2009/2010 и выиграл Кубок Стэнли вместе с командой в 2018 году. На данный момент он провёл 1091 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 726 (156+570) очков.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» начал с поражения, а затем выиграл два матча кряду.

