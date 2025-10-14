Хмелевски заброcил свою первую шайбу за «Ак Барс» в ворота «Салавата Юлаева» в Уфе

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». После второго периода впереди гости со счётом 4:1.

На 35-й минуте матча голом в большинстве отметился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски с передач Григория Денисенко и Митчелла Миллера. Эта шайба стала для американского форварда дебютной в составе казанского клуба. Примечательно, что Хмелевски сделал это в ворота своего бывшего клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.