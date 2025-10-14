Хмелевски заброcил свою первую шайбу за «Ак Барс» в ворота «Салавата Юлаева» в Уфе
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». После второго периода впереди гости со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Перерыв
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5) 0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5) 1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5) 1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5) 1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)
На 35-й минуте матча голом в большинстве отметился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски с передач Григория Денисенко и Митчелла Миллера. Эта шайба стала для американского форварда дебютной в составе казанского клуба. Примечательно, что Хмелевски сделал это в ворота своего бывшего клуба.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
