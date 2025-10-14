«Авангард» и «Трактор» забросили 11 шайб на двоих за два периода
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 6:5 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
5 : 8
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв (Шарипзянов) – 04:00 (5x5) 1:1 Коршков (Ливо, Кадейкин) – 04:46 (5x5) 1:2 Шарипзянов (Потуральски, Маклауд) – 10:59 (5x5) 1:3 Рашевский (Фьоре, Ибрагимов) – 11:53 (5x5) 1:4 Прохоркин (Окулов, Лажуа) – 14:57 (5x4) 2:4 Крощинский (Дер-Аргучинцев, Григоренко) – 16:29 (5x5) 3:4 Ливо (Дронов, Светлаков) – 22:43 (5x4) 3:5 Потуральски (Окулов, Рашевский) – 25:34 (5x5) 4:5 Дюбе (Гросс, Григоренко) – 26:00 (5x5) 4:6 Рашевский (Потуральски) – 31:58 (5x5) 5:6 Григоренко (Дюбе, Дер-Аргучинцев) – 37:36 (5x5) 5:7 Прохоркин (Шарипзянов, Лажуа) – 50:08 (5x4) 5:8 Потуральски – 55:57 (en)
Команды забросили на двоих 11 шайб — на первый период пришлось шесть шайб, за второй команды забили пять голов. Дублем в составе «Авангарда» отметился Дмитрий Рашевский. Ещё девять шайб забросили разные хоккеисты. Примечательно, что оба стартовых голкипера не были заменены. Ворота «Авангарда» защищает Никита Серебряков, голкипером «Трактора» на матч заявлен Сергей Мыльников.
