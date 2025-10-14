«Авангард» и «Трактор» забросили 11 шайб на двоих за два периода

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и омским «Авангардом». После второго периода счёт 6:5 в пользу гостей.

Команды забросили на двоих 11 шайб — на первый период пришлось шесть шайб, за второй команды забили пять голов. Дублем в составе «Авангарда» отметился Дмитрий Рашевский. Ещё девять шайб забросили разные хоккеисты. Примечательно, что оба стартовых голкипера не были заменены. Ворота «Авангарда» защищает Никита Серебряков, голкипером «Трактора» на матч заявлен Сергей Мыльников.