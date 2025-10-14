Александр Хмелевски: обидно, что болельщики в Уфе свистели, когда я забил

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал первую заброшенную шайбу за казанский клуб. Форвард отметился голом в ворота бывшей команды «Салавата Юлаева» и бурно его отпраздновал, чем вызвал негативную реакцию уфимских болельщиков.
«Конечно, приятные эмоции. Три тогда отыграл за Уфу, здесь замечательные болельщики. Обидно, конечно, что свистели, когда я забил, но понимаю их эмоции. Хорошо, что бросил быстро. Да, знаю вратарей, но у них хорошие голкиперы, они могли остановить мой бросок. Любой бросок может зайти, мне фартануло.
Большой штраф Барабанова? Понимаем, что эмоции сильные, они тоже хотят выиграть. Судьи будут искать где-то момент, где-то пропустить, чтобы сравнять игру. Мы это понимаем, просто должны сейчас выстоять эти пять минут», – сказал Хмелевски в эфире КХЛ-ТВ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
