Трактор — Авангард. Прямая трансляция
17:00 Мск
Александр Хмелевски: обидно, что болельщики в Уфе свистели, когда я забил

Аудио-версия:
Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски прокомментировал первую заброшенную шайбу за казанский клуб. Форвард отметился голом в ворота бывшей команды «Салавата Юлаева» и бурно его отпраздновал, чем вызвал негативную реакцию уфимских болельщиков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 4
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов (Биро, Бердин) – 02:02 (5x5)     0:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 13:00 (5x5)     1:2 Панин (Берлёв, Кузнецов) – 13:38 (5x5)     1:3 Фальковский (Князев, Алистров) – 19:04 (5x5)     1:4 Хмелевски (Денисенко, Миллер) – 34:43 (5x4)    

«Конечно, приятные эмоции. Три тогда отыграл за Уфу, здесь замечательные болельщики. Обидно, конечно, что свистели, когда я забил, но понимаю их эмоции. Хорошо, что бросил быстро. Да, знаю вратарей, но у них хорошие голкиперы, они могли остановить мой бросок. Любой бросок может зайти, мне фартануло.

Большой штраф Барабанова? Понимаем, что эмоции сильные, они тоже хотят выиграть. Судьи будут искать где-то момент, где-то пропустить, чтобы сравнять игру. Мы это понимаем, просто должны сейчас выстоять эти пять минут», – сказал Хмелевски в эфире КХЛ-ТВ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Видео
Хмелевски заброcил свою первую шайбу за «Ак Барс» в ворота «Салавата Юлаева» в Уфе
